2022/03/19 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم القضاء الفرنسي سبعة شبّان بالضلوع في عملية سطو كبيرة في وضح النهار استهدفت طاقم عمل كان يصوّر الموسم الجديد من مسلسل "لوبين" المعروض عبر منصة "نتفليكس"، على ما أعلن مدّع عام فرنسي.

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