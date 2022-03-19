استجابة لمناشدة الاهالي.. العمليات تعلن عن فتح شارع خدمي في جانب الكرخ

2022/03/19 | 14:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن فتح شارع خدمي مهم في منطقة الاطباء بجانب الكرخ، وذلك استجابتاً لمناشدات الاهالي.وذكرت القيادة في بيان، أن “قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية باشرت بفتح شارع خدمي في منطقة (الأطباء) ضمن محلة (887) الرابط بين شارع (الفاو-المحلة)”.واضافت انه “جاء ذلك بعد مناشدة وطلبات […]

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العمليات تعلن عن فتح شارع خدمي في جانب الكرخ أولاً على الايام نيوز.

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