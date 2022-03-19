كورونا يحصد أرواح أكثر من 6 ملايين شخص والولايات المتحدة على رأس القائمة

2022/03/19 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم في وفاة حوالي 6 ملايين و71 ألف شخص حتى الآن، فيما لامست حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها 468 مليونا ومئة وخمسين ألف إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب هوبكنز فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث بلغت حصيلة الوفيات فيها 971 ألف حالة وفاة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، 657 الف حالة ، تلتها الهند 516 الف وفاة ، وجاءت روسيا في المرتبة الخامسة بعدد الوفيات، بعدها البيرو ثم بريطانيا وأخيرا فرنسا 142ألف وفاة.

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