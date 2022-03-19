الاستخبارات تضبط 4 عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب في كركوك

2022/03/19 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم السبت، أن وكالة الاستخبارات تمكنت من ضبط خرق على الأنبوب الناقل للنفط في بابل وتمت معالجته بالتعاون مع شركة خطوط الأنابيب.

وأشارت الخلية في بيان إلى أن وكالة الاستخبارات وفي عملية منفصلة في كركوك تمكنت من ضبط أربع عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب وإلقاء القبض على سائقيها، حيث كانت ثلاثة منها محملة بكابلات كهربائية وتقدر الحمولة 42 طناً، في حين كانت العجلة الأخيرة محملة بمادة زيت المحركات وبحمولة 9 أطنان، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية”.

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