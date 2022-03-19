روسيا تستخدم صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا وزيلينسكي يدعو موسكو إلى محادثات “جدية”

2022/03/19 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة من فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية في 19 آذار/مارس تظهر الرئيس فولوديمير زيلينسكي متحدثا في أحد شوارع أوكرانيا © الرئاسة الأوكرانية/ا ف ب كييف (أ ف ب) – كثّفت روسيا هجومها على أوكرانيا السبت معلنة أنها استخدمت للمرة الأولى صواريخ فرط صوتية، فيما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه حان الوقت لتوافق موسكو على مناقشة […]

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