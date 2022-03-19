كربلاء تعلن نجاح زيارة النصف من شعبان ومحافظها يشكر المساهمين بنجاحها

2022/03/19 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي عن نجاح زيارة النصف

من شعبان بكافة خططها الامنية والخدمية

والنقل والصحة ويتقدم بشكره وتقديره

العالي لكل الذين ساهموا بانجاح خطط

الزيارة المباركة ،

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