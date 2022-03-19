المرفأ الثقافي في ميسان يقيم معرضاً للكتب وللأعمال التشكيلية

2022/03/19 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع – شذى السوداني

أقام المرفأ الثقافي، اليوم السبت، نشاطاً فنياً تضمن معرضاً للكتب وللأعمال الفنية والتشكيلية.

وقال رئيس الفريق، القاص محمد رشيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " فريق العنقاء التطوعي أقام نشاطا ثقافيا متميزا في المرفأ الثقافي، الكائن في منتصف جسر السراي ضمن نشاطات مهرجان العنقاء الذهبية الدولي".

وأضاف أن "الحفل شهد انبثاق فريق العنقاء التطوعي، وتعد مبادرة شبابية تربوية تسهم في بناء الإنسان والمجتمع".

وأشار إلى أن "المربع الموجود في منتصف جسر السراي في العمارة اختير مكانا لإقامة النشاطات الثقافية بعدما كان مهملا في وقت سابق، وتم إطلاق اسما له ( المرفأ الثقافي ) كونه يطل على نهر دجلة من أعلى جسر السراي".

وأكد أن "هذه الخطوة الجمالية تتبعها خطوات اجمل كون هذا المكان يعتبر ( كنز ) لا يقدر بثمن، حيث تحول إلى رئة ثقافية وصحية واجتماعية يسهم في بناء الإنسان والمجتمع من خلال عقد لقاءات ونشاطات ثقافية مثمرة".

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