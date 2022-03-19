مذكرات تسليح واتفاقيات لحماية المعلومات السرية بين العراق ورومانيا

2022/03/19 | 15:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن السفير الروماني في بغداد رادو أوكتافيان دوبرى، السبت، وجود نية لإبرام اتفاقيات عسكرية بين العراق ورومانيا.

وقال دوبرى في تصريح للوكالة الرسمية، إنّ "رومانيا لها باع طويل بالتعاون مع العراق على جميع الأصعدة منذ عام 1950، وهي تركز على الجانب الأمني والدفاعي، ولكن ذلك لا يمنع التركيز على الجوانب الأخرى الاقتصادية والثقافية والرياضية".

وأضاف دوبرى، أنّ "هناك العديد من مذكرات التسليح مع العراق في السنوات الماضية، ونطمح إلى أن يكون التعاون أفضل، خاصةً ونحن نرى أن التعاون بحاجة إلى تطوير وبمساحة أوسع"، مشيرًا إلى مباحثات مع الجانب العراقي "عن التعاون في مجال الدفاع، عبر استضافة دورات للضباط العراقيين وأخرى متخصصة لوزارة الدفاع ".

وأوضح السفير، أنّ "هناك اتفاقات أولية مع الجانب العراقي تخص الجانب العسكري وحماية المعلومات السرية، وكذلك مذكرة تفاهم حول التعليم العسكري، فضلاً وجود بعض الشركات العاملة في العراق في مجال البترول والطاقة الكهربائية والبنى التحتية".

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