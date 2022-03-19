لعبة امريكا الدولارية والاقتصادية وبراس النايمين للضحى وبفلوسهم تشتري منهم ؟ليس لغز؟ ولابزل

2022/03/19 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير ناجي الجنابي ..علي قناة روسيا اليوم وفي إحدي حلقات برنامج من الذاكرة طرح خبير روسي استخباراتي هذا التساؤل ….لو افترضنا أن شخص يريد بيع لوحة مرسومة بمائة دولار ….فأعطاه العربي قيمتها نفط يعادل مائة دولار وأعطاه الروسي ذهب بمائة دولار يعادل قيمتها بينما أعطاه الأمريكي ثلاث أوراق من فئة مائة دولار […]

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