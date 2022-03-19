غارة روسية واسعة النطاق تستهدف مبنى للجيش الأوكراني

2022/03/19 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل فرق الإنقاذ الأوكرانية عمليات البحث والإنقاذ عن جنود تحت ركام القصف الروسي في ميكولايف بعد غارة جوية روسية واسعة النطاق.

ويظهر فيديو نشرته وكالة فرانس برس، فرق الإنقاذ وهي تجري عملية بحث وإنقاذ عن ضحايا، بعد أن نفذت القوات الروسية غارة جوية واسعة النطاق أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الأوكرانيين في مقر لوائهم.

وأضافت الوكالة أن المبنى الذي تعرض للقصف كان يسكنه نحو 200 جندي، وأشارت إلى أن العدد الكلي للقتلى لا يزال مجهولا حتى اللحظة.

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