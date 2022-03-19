الكمارك: ضبط حاوية مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الشمالي

2022/03/19 | 15:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن ضبط حاوية مخالفة للضوابط معدة للتهريب في مركز كمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تم احباط تهريب حاوية في رصيف رقم ٢٠ معدة للتهريب محملة بمادة (المعسل نصف مصنع) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.واضافت ان “عملية الضبط تمت من […]

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