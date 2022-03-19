لحظة إجماع عربى نادرة

2022/03/19 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد سيف الدولة ..لأول مرة منذ عقود طويلة، يتفق كل العرب شعوب وانظمة على موقف واحد من احدى القضايا، فحالة الاجماع العربى فى الموقف من الحرب الروسية الاوكرانية ومن تفاعلاتها الدولية، هى حالة عزيزة ونادرة لم نرها منذ الغزو الامريكى للعراق 2003 وانتفاضتى الحجارة 1987 والأقصى 2000 وحرب ١٩٧٣ ومؤتمر اللاءات الثلاث […]

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