بولندا تقترح فرض الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على التجارة مع روسيا

2022/03/19 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ،اليوم السبت، إن بولندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا شاملا على التجارة مع روسيا وحثت على تشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضاف مورافيسكي “تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، (بما يشمل) كلا ميناءيها البحريين… وكذلك حظر التجارة البرية.

وسيؤدي قطع التجارة الروسية بالكامل إلى إجبار موسكو على النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية “، بحسب “رويترز”.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا، ولم تكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري “كدولة أولى بالرعاية”.

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