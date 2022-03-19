"أعجوبة هندسية"..الصين تعلن موعد افتتاح جسر معلق حطم الأرقام القياسية

2022/03/19 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفر في مقاطعة يونان الصينية ذات المناظر الخلابة على وشك أن يصبح أكثر إثارة مع إعلان افتتاح أول جسر معلق أحادي البرج في العالم الشهر المقبل.

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