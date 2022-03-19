ستة صواريخ روسية تسفر عن مذبحة في

2022/03/19 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عشرات الأشخاص في هجوم استهدف، الجمعة، ثكنة عسكرية في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، كما ذكر شهود عيان، السبت، لوكالة فرانس برس، موضحين أن عمليات الإغاثة مستمرة.

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