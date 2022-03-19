الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

2022/03/19 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلن قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، اليوم السبت، عن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

وقال الحمداني في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "الزيارة المليونية هذا العام تميزت عن السنوات السابقة بوجود انسيابية عالية في طريقي الذهاب والعودة رغم تزايد أعداد الزائرين الوافدين على كربلاء المقدسة".

واضاف ان "التنسيق العالي كان على مستويات كبيرة بين جميع القطعات الأمنية"، مبينا أن "النجاح كان على مستوى الخطة الأمنية والخدمية خصوصا في مجال النقل".

وأشار الحمداني إلى ان "العتبات المقدسة كان لها دور كبير إضافة إلى دور المحافظة ومؤسساتها التي أنجزت خطط الزيارة من دون اي معوق يذكر".

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