دولة القانون: نجاح جلسة تمرير رئيس الجمهورية مرهون بتوافق الإطار والتيار

2022/03/19 | 15:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين امين عام حركة بداية وعضو ائتلاف دولة القانون غسان أبو رغيف، السبت، أن نجاح جلسة مجلس النواب القادمة لاختيار رئيس الجمهورية مرهون بتوافق الإطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال أبو رغيف في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “جلسة مجلس النواب التي ستعقد في الأسبوع القادم لاختيار رئيس الجمهورية ستكون حاسمة أمام […]

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