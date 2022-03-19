رجل أعمال روسي يرد على ميتا بنسخة من أحد أفرعها

2022/03/19 | 16:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت Meta إن القرار اتخذ لحماية الحق في حرية التعبير.

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