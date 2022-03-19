ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر

2022/03/19 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت هيئة المنافذ ،اليوم السبت، من ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر.

وفي بيان للهيئة قالت أن “الهيئة تواصل بإشراف مباشر من اللواء الدكتور عمر الوائلي العمل على حسم موضوع تكدس الحاويات التي تجاوزت المدة القانونية على بقائها في الموانى العراقية دون مراجعة أصحاب العلاقة”، مشيرا الى أنه “تم تشكيل لجنة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بالتعاون والتنسيق مع مركز الكمرك وجميع الجهات العاملة المختصة و تم ضبط(8) حاوية تحتوي(ملابس مستعملة (بالة) وخراطيم لتفريغ المياه ومعسل أركيلة وسيارات دون الموديل ممنوعة الاستيراد)”.

واضاف أنه “تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي احالة المواد المضبوطة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين”.

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