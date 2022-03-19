طهران: حدود العراق البرية مغلقة أمام الإيرانيين

2022/03/19 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة

الإيرانية لشؤون "العتبات المقدسة" صحبت

الله رحماني، اليوم السبت، أن الحدود

البرية مع العراق مازالت مغلقة أمام

الزائرين الإيرانيين الراغبين بزيارة

العتبات في العراق.

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