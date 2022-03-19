صحيفة بريطانية: الأسد يهدي بوتين 40 ألف مجند سوري للقتال ضد أوكرانيا

2022/03/19 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة الغارديان

[https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/syrians-join-russian-ranks-in-ukraine-as-putin-calls-in-assads-debt]

البريطانية، اليوم السبت، عن وجود

عملية تجنيد سوريين للقتال إلى

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