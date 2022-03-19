بحوزته نحو 18 ألف حبة مخدرة.. اعتقال تاجر مخدرات جنوبي العراق

2022/03/19 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة المثنى جنوبي العراق، اليوم

السبت، اعتقال متاجر بالمخدرات،

وبحوزته 17.8 ألف حبة مخدرة، بكمين أمني

محكم في قضاء الخضر ضمن المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان، أن "عملية إلقاء

القبض على المتهم جاء

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