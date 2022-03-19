بعد مرورعامين.. كورونا يصيب 7% من سكان العالم فقط حتى الان

2022/03/19 | 16:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم في وفاة حوالي 6 ملايين و71 ألف شخص حتى الآن، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها 468 مليونا و147268 إصابة، وفقا لبيانات جامعة “جونز هوبكنز”، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 7%.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت حتى الآن حوالي 80 […]

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