الصحة تسجل انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

2022/03/19 | 16:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته إيرث نيوز، أنها “سجلت 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 666 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 3 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح […]

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