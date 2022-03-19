كردستان يستعد لاحتفالات نوروز: عشرات الفعاليات ومئات الفنانيين والشعراء

2022/03/19 | 16:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تستعد محافظات إقليم كردستان العراق للاحتفال بعيد نوروز الذي يصادف يوم الإثنين المقبل 21 آذار/مارس.

سيتم إيقاد شعلة نوروز مساء الأحد وسط المدينة وفي قلعة أربيل التاريخية

ونوروز، هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في التقويم الميلادي.

ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويُحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا ويحتفل به الكرد في شمال العراق لذات المناسبة فضلًا عن أبعاده القومية.

وفي جلسة في شباط/فبراير عام 2010 قررت اليونسكو إدراج عيد "نوروز" في القائمة النموذجية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، كما اعترفت بيوم 21 آذار/مارس بوصفه "يوم نوروز الدولي".

وأعلنت الإدارات المحلية لإقليم كردستان تقديم تسهيلات لاستقبال السائحين من داخل البلاد وخارجها، فضلًا الفعاليات المتنوعة للحفل.

محافظة أربيل نظمت فعاليات متنوعة للاحتفال منذ 11 آذار/مارس، من بينها مهرجان أربيل الثاني عشر بالتعاون مع الميدرية العامة للثقافة والفنون.

ويقول نائب محافظ أربيل مسعود محمد إن "هناك 23 فعالية متنوعة ستنظم وصولًا إلى يوم الاحتفال الرسمي، يشارك فيها ألفا شخص من الفنانين والمطربين والشعراء، وتشمل نشاطات فنية وثقافية ورياضية ومعارض للرسم والنحت والخزف وإقامة المارثون الرياضي، إلى جانب مهرجانات ومسرحيات ودبكات وأغان.

وأشار محمد في تصريح للصحفية الرسمية تابعه "ألترا عراق" إلى أن "إيقاد شعلة نوروز سيجري مساء غد الأحد بحضور عدد كبير من مسؤولي المحافظة في بارك (شاندر) وسط المدينة وفي قلعة أربيل التاريخية".

استقبلت محافظة السليمانية 60 ألف سائح حتى الآن ومن المتوقع زيادة هذا العدد خلال الأسبوع الحالي

وحول شعلة من نار يتجمع الكرد كل عام في عشية نوروز، يوقدونها ويرقصون حولها على أصوات الدبكات الكردية الصاخبة، وبأزياء فلكلورية قومية، تتميز بألوانها.



كل هذا قبل يوم واحد من صعودهم إلى سفوح الجبال والمرتفعات للاحتفاء بعودة فصل الربيع.

قائممقام أربيل نبز عبد الحميد أكد هو الآخر أن "الاستعدادات جارية مع الجهات المعنية للاحتفال بهذه المناسبة، حيث تم تشكيل ثلاث لجان لاستقبال السائحين وتوفير الخدمات وتسهيل جميع إجراءات دخولهم المدينة ومتابعة الفنادق والمطاعم والأماكن العامة والمناطق السياحية من أجل تفادي أي معوقات.

وأضاف عبد الحميد، أن "عددًا كبيرًا من الزائرين والسائحين من المحافظات الوسطى والجنوبية يتوجهون إلى محافظات الإقليم لا سيما أربيل للمشاركة والاحتفال بعيد نوروز والاستمتاع بجمال الطبيعة واعتدال الجو".

من جانبها، أنهت محافظة السليمانية الاستعدادات الأمنية والخدمية والصحية للاحتفال بالمناسبة.

وقال قائممقام المحافظة آوات محمد إن "غرفة عمليات محافظة السليمانية أنهت خططها الأمنية والخدمية والصحية الخاصة باحتفالات الربيع، كما سيتم إيقاد شعلة نوروز مساء غد الأحد في جبل كويزة".

وأكد "تهيئة جميع المتنزهات والحدائق العامة لجميع مواطني المحافظة والسائحين"، لافتًا إلى "بقطع الشارع الرئيس لمركز المدينة (سهلوكه) لمدة ثلاثة أيام للسماح للمواطنين بالاحتفال بعيدًا عن الزحامات، إذ تم إعلامهم بهذا الأمر".

من جانبه، أعلن مسؤول الإعلام في مديرية سياحة السليمانية داسيار محمد أن "المديرية جهزت جميع الأماكن السياحية لاستقبال السائحين للاحتفال بأعياد نوروز منها مصايف دوكان وأحمد آوة وجمي ريزان وسيتك وميركبان وجبال أزمر وكويزه وبيره مكرون وغيرها، إضافة إلى المتنزهات والحدائق العامة".

وأشار إلى "استقبال 60 ألف سائح حتى الآن ومن المتوقع زيادة هذا العدد خلال الأسبوع الحالي".

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