شركات الطيران الغربية تخسر 37 مليون دولار أسبوعيا بسبب حظر الطيران فوق روسيا

2022/03/19 | 16:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت وزارة النقل الروسية إن التكاليف الإضافية لشركات الطيران الغربية، نتيجة حظر طيرانها فوق المجال الجوي الروسي، تقدر بأكثر من 37.5 مليون دولار أسبوعيا.وأعلنت الوزارة اليوم السبت، أن شركات النقل التابعة لـ 19 دولة (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، النمسا، بلجيكا، المجر، ألمانيا، أيرلندا، أيسلندا، إسبانيا، إيطاليا، لاتفيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، […]

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