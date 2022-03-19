2022/03/19 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد شريف أبو ميسم || بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في أقليم كردستان وبالتالي عدم قانونية التعاقد مع شركات النفط باسلوب المشاركة دون العودة الى حكومة المركز وعدم قانونية تصدير نفط الاقليم على مدار تسعة عشر عاما، نكون الان ازاء مقاربة اخلاقية بين قضية مدان بتهمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلقوا سراح العدالة..!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلقوا سراح العدالة..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).