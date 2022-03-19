عقب حظر التطبيق في البلاد.. روسيا تطلق نسختها الخاصة من “إنستغرام”

2022/03/19 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رجل الأعمال الروسي، ألكسندر زوبوف، أنه بصدد إطلاق نسخة محلية من “إنستغرام” عقب حظر الشركة الأم Meta في البلاد بسبب سياساتها المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وسيطلق على البديل الروسي اسم Rossgram (روسغرام)، ومن المقرر إطلاقه في 28 آذار.



وسيكون التطبيق متاحا لمستخدمي “أندرويد” وIOS.

ويقول موقع الشركة على الويب: “الآن لديك الفرصة لتصبح أول المستخدمين بامتيازات خاصة، أولا، سيكون الوصول مفتوحا لكبار المدونين والشركاء، وسيتمكن المستخدمون العاديون من الوصول في نيسان 2022”.

ومن المتوقع أن يكون لـ Rossgram جميع وظائف “إنستغرام”، بما في ذلك منشورات الصور والفيديوات، والتواصل من خلال برنامج مراسلة داخلي، وترك التعليقات أسفل مشاركات الأشخاص الآخرين.

ومن الواضح أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي ستوفر أدوات إضافية لتحقيق الدخل للمدونين من خلال المحتوى المدفوع وجمع الأموال وبرامج الإحالة.

وقالت الشركة إن الوصول الأولي سيكون مفتوحا “للرعاة والمستثمرين” وسيتمكن المستخدمون العاديون من الوصول إلى المنصة اعتبارا من نيسان.

وقال زوبوف: “بالنسبة للشركاء، نوفر وصولا مبكرا إلى الخدمة وشروطا أكثر تشويقا للإعلان على الموقع”.

ووُصف ألكسندر زوبوف على الموقع الإلكتروني بأنه متخصص في التسويق الرقمي ومؤسس شبكة المقايضة “Web commune”.



ويوصف الشريك المؤسس الثاني لـRossgram، كيريل فيليمونوف، بأنه رائد أعمال والرئيس التنفيذي لشركة سياحة “The Russian Italy”.

وتلقت المبادرة آراء متباينة حتى الآن، حيث أشاد بعض المعلقين بالشركة الناشئة، بينما انتقد آخرون الشركة بسبب اسمها المتمركز حول روسيا، قائلين إن Rossgram ليس لديها فرص للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأعلنت الجهة المنظمة الروسية Roskomnadzor قرارها بحظر “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعة لشركة Meta في أراضي الاتحاد الروسي بعد أن اتهم مكتب المدعي العام الشركة الأمريكية بالتطرف لسماحها بدعوات للعنف ضد الجنود الروس على منصات Meta.

وقالت Meta إن القرار اتخذ لحماية الحق في حرية التعبير باعتباره “تعبيرا عن الدفاع عن النفس ردا على غزو عسكري لبلادهم”.



ووصفته الشركة بأنه قرار مؤقت اتخذ في ظروف استثنائية وغير مسبوقة.



وأوضحت السياسة هذا الأسبوع بالقول إن الدعوات إلى العنف غير مسموح بها ضد “الروس بشكل عام”.

المصدر: RT

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