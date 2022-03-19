2022/03/19 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y6bziV9WLZ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كرم الخزغلي - عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة | بشأن جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كرم الخزغلي - عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة | بشأن جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).