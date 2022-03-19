2022/03/19 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عُثر على طفلين من السكان الأصليين في سن الـ7 والـ9 وهما في حال سوء تغذية شديد بعدما تاها لـ25 يوماً في غابات الأمازون البرازيلية.وأشار جانواريو كارنيرو دا كونيا نيتو، وهو منسق المنطقة الصحية للسكان الأصليين في ماناوس عاصمة ولاية الأمازون حيث فُقد الطفلان، لوكالة “فرانس برس” إلى أنّ الطفلين جلوكون وجليسن عُثر […]

ظهرت المقالة بالصدفة..



العثور على طفلين تاها في غابات الأمازون أولاً على ايرث نيوز.

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