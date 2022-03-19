الأسد في الإمارات.. هل تقود

2022/03/19 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة هي الأولى لبلد عربي منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، زار رئيس النظام بشار الأسد، الإمارات، ملتقيا كل من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد، الأمر الذي انتقادا أميركيا وتساؤلات حول طبيعة الاجتماع وتوقيته.

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