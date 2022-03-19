2022/03/19 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني اسبانية تستهزئ بالمخزن ..



L’Espagne se moque toujours du maghzen ..



كان للرسالة التاريخية التي وجهها شخصيا رئيس الوزراء الاسباني السيد Pedro Sanchez ، الى السلطان العلوي محمد بن الحسن ، والبيان الذي أصدره الديوان الملكي ، وبيان وزارة الخارجية المغربية ..



وقعه الهام على مسرح الاحداث المتعاقبة بالسرعة المفرطة ..لقد اولت العديد من القنوات العالمية كفرنسا 24 ، والمواقع الالكترونية ، أهمية للح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة رئيس الوزراء الاسباني ، الى السلطان العلوي محمد بن الحسن .. محمد السادس .. - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة رئيس الوزراء الاسباني ، الى السلطان العلوي محمد بن الحسن .. محمد السادس .. - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).