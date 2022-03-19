رسالة رئيس الوزراء الاسباني ، الى السلطان العلوي محمد بن الحسن .. محمد السادس .. - سعيد الوجاني



رسالة رئيس الوزراء الاسباني ، الى السلطان العلوي محمد بن الحسن .. محمد السادس .. - سعيد الوجاني
2022/03/19 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني اسبانية تستهزئ بالمخزن ..

L’Espagne se moque toujours du maghzen ..

كان للرسالة التاريخية التي وجهها شخصيا رئيس الوزراء الاسباني السيد Pedro Sanchez ، الى السلطان العلوي محمد بن الحسن ، والبيان الذي أصدره الديوان الملكي ، وبيان وزارة الخارجية المغربية ..

وقعه الهام على مسرح الاحداث المتعاقبة بالسرعة المفرطة ..لقد اولت العديد من القنوات العالمية كفرنسا 24 ، والمواقع الالكترونية ، أهمية للح ......

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