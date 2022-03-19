سياحة السليمانية توضح بشأن ارتفاع ايجار المرافق السياحية

2022/03/19 | 16:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 20 ألف سائح وصل إلى السليمانية في غضون ثلاثة أيام.

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