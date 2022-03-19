انخفاض كبير باصابات كورونا بالعراق وثلاث حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

2022/03/19 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في

العراق ليوم السبت الموافق ١٩ اذار ٢٠٢٢

حيث سجلت اعداد الاصابات 218 اصابة مع

ثلاث حالات وفاة فقط فيما سجل الموقف

اليومي شفاء 666

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