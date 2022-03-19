2022/03/19 | 16:36 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- على الرغم من مكاسب جلسة أمس الجمعة،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يغلق على خسارة اسبوعية بـ 5%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إلا أن أسعار النفط سجلت خسارة أسبوعية،
حيث تراجع كلا الخامين بنحو 5% مع ختام
تعاملات الأسبوع.
واغلق خام برنت في آخر جلسة له أمس، على
ارتفاع بمقدار 1.29 دولار ليصل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يغلق على خسارة اسبوعية بـ 5%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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