النفط يغلق على خسارة اسبوعية بـ 5%

2022/03/19 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من مكاسب جلسة أمس الجمعة،

إلا أن أسعار النفط سجلت خسارة أسبوعية،

حيث تراجع كلا الخامين بنحو 5% مع ختام

تعاملات الأسبوع.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له أمس، على

ارتفاع بمقدار 1.29 دولار ليصل

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