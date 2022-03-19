تحذيرات من الخروج في الشمس عقب صباغة الشعر

2022/03/19 | 16:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشعر حواء أنها في حاجة للتجديد من آن إلى آخر، و قد يكون التجديد عبارة عن تغيير لون الشعر وهو من الأشياء المحببة لدى النساء، فقد تشعر بالحيوية والإقبال على الحياة والتغيير بعد أن تقوم بصبغ شعرها.وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار”، فإن خبيرة تجميل ذكرت بعض التحذيرات للسيدات اللاتي يصبغن […]

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