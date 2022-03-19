أنشيلوتي يعلن غياب ثنائي ريال مدريد عن الكلاسيكو

2022/03/19 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، غياب لاعبين من صفوف الميرينجي عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقررة غدًا الأحد في إطار الجولة 29 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للكلاسيكو: "لن يلعب بنزيما وميندي معنا غدًا وسيبقى اللاعبان في مدريد، ولن ينضما إلى منتخب فرنسا".

وأضاف: "لن نخاطر أبدًا ببنزيما إنه يشعر ببعض الآلام، ورغم أنها إصابة بسيطة، لكنها لا تسمح له بالتدريب، وبالطبع المشاركة في المباريات".

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على البارسا، من أجل تعزيز حظوظه بشكل أكبر في الظفر بلقب الدوري الإسباني، الذي يتصدره حاليا برصيد 66 نقطة.

وفي المقابل، يتطلع برشلونة المنتفض مؤخرا لتأكيد صحوته، عبر تحقيق الانتصار على غريمه التقليدي، والتقدم خطوة أخرى في جدول الترتيب، الذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد 51 نقطة، مع مباراة أقل من الميرينجي.

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