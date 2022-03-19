رويترز: الهند تشتري 28٪ من احتياجها النفطي من العراق

2022/03/19 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وكالة رويترز، إن الهند تشتري 28٪ من احتياجها من مادة النفط من العراق.

ويحتل العراق المرتبة الأولى في السوق النفطية، بالرغم من زيادة الصادرات الامريكية للهند، اذ يصدر العراق اكثر من مليون برميل يوميا.

ينتج العراق حاليا 4.4 مليون برميل يوميا، ويصدر اكثر من 3.3 مليون برميل يوميا.

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