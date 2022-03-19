2022/03/19 | 16:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يبدو أن التراجع السريع بمعدل اصابة كورونا في العراق بلغ لمستويات متدنية لم تسجل منذ اكثر من عام، ففي الوقت الذي بدأت الموجة الثالثة كان معدل الاصابة مستقر عند 3% قبل ان تدخل الموجة الثالثة ذروتها لتسجل 25%.

الا ان اليوم السبت، سجل العراق 218 اصابة جديدة بفيروس كورونا، باجراء 9414 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 2% فقط، وهو اقل من النسبة المسجلة خلال الفترة ماقبل الموجة الرابعة التي كانت مستقرة عند 3%.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معدل اصابة كورونا في العراق يتراجع الى مستويات ادنى من فترة ماقبل الموجة الرابعة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معدل اصابة كورونا في العراق يتراجع الى مستويات ادنى من فترة ماقبل الموجة الرابعة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).