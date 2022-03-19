2022/03/19 | 16:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الحصول على القدر الكافي من النوم، من الأساسيات الضرورية لصحة جيدة، لكن هناك عادات نفعلها في الصباح تدمر النوم ليلاً.وقامت شركة Motion Nutrition، المنتجة للكبسولات المساعدة على النوم Unplug، باستطلاع شمل 2000 شخص بالغ في المملكة المتحدة، ووجدت أن 17% منهم لا يستيقظون مطلقاً وهم يشعرون بالراحة، ونصفهم وصف نومهم بأنه متقطع.وقلة […]

ظهرت المقالة 4 عادات صباحية تدمر النوم ليلاً..



القهوة أخطرها أولاً على الايام نيوز.

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