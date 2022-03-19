2022/03/19 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية أفاد مصدر أمني، السبت، بوصول تعليمات للأجهزة الأمنية في مناطق إقليم كردستان بتشديد الإجراءات والمراقبة على احتفالات نوروز.وقال المصدر في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “المواطنين في مناطق رابرين ورانيا وسيد صادق بالسليمانية ومناطق أخرى في أربيل لديهم امتعاض كبير من أزمة الخدمات والوقود والفساد في حكومة الإقليم”.وأضاف أنه “بسبب تلك الأزمات فأن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تتخذ إجراءات استباقية لمنع تحويل احتفالات نوروز الى تظاهرات شعبية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تتخذ إجراءات استباقية لمنع تحويل احتفالات نوروز الى تظاهرات شعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).