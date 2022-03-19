2022/03/19 | 17:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختار “حزب الوطن” اليوم السبت، يزن الجبوري اميناً عاماً له.ونشر النائب مشعان الجبوري، تغريدة على تويتر تابعتها “ايرث نيوز” انه “عقد حزب الوطن اليوم في مقره بالشرقاط مؤتمره العام و انتخب اعضاء المكتب السياسي الذي هو الاخر عقد اجتماعه الاول و انتخب يزن مشعان الجبوري اميناً عاماً للحزب”.

ظهرت المقالة اختيار نجل مشعان الجبوري أميناً عاماً لـ “حزب الوطن” أولاً على ايرث نيوز.

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