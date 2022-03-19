شركة صينية تباشر باستلام 56 موقع لمشروع” الابنية المدرسية” في محافظة عراقية

2022/03/19 | 17:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..اعلن مسؤول حكومي، السبت، عن مباشرة شركة صينية باستلام 56 موقع لمشروع الابنية المدرسية في ديالى.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لجنة حكومية مشتركة بالتنسيق مع شركة صينية متخصصة باشرت باستلام 56 موقع في بعقوبة وبقية مدن ديالى والمخصصة لمشروع الابنية المدرسية”.واضاف الحيالي،ان” من عدة مواقع حيوية […]

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