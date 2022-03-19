بينها مقاعد

2022/03/19 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن سألت نفسك كيف يمكن أن تبدو تصاميم مقصورات الطائرات في المستقبل؟ تسلط القائمة المختصرة لجوائز كريستال كابين 2022 الضوء على بعض الأفكار والمفاهيم الجذابة، التي ستثير إعجابك حتمًا!

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