2022/03/19 | 17:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي سابق، السبت، بان الحشد الشعبي نجح في انهاء نزيف الدماء في اخطر بقعة زراعية شرق ديالى.وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية السابق( 45كم شرق بعقوبة) راغب العنبكي في حديث لـ /المعلومة/، ان “بساتين شروين شرقي المنصورية والتي تقع على الضفة الشرقية لنهر ديالى في مواجهة حوض الزور كانت بقعة ساخنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينهي وجود داعش في اخطر منطقة زراعية شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينهي وجود داعش في اخطر منطقة زراعية شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).