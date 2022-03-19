"رئيس حكومة متقاعد".. قيادي كردي يتحدث عن منصب الكاظمي في الحكومة المقبلة

2022/03/19 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

استبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم السبت، ان يتولى مرة اخرى مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء لاسيما ان الاخير عندما زار اربيل بعد قصفها من إيران والتقى حينها رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني وتحدث معه حول تجديد الثقة به بالاتفاق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم) ان "الكاظمي سيكون خارج حسابات الكتل حول الترشيح مرة أخرى لرئاسة الوزراء ولن يعود حتى كوزير وسيكون متقاعد كرئيس الحكومة وعليه لاحقا ان يدخل بأحد الاحزاب لغرض مستقبلا ان تكون له حظوظ لتولي منصب كبير بالدولة".

وأضاف "حتى وان اختلف الإطار والتيار على من يشكل الحكومة ففرصة الكاظمي ضعيفة لان يعود للساحة"، موضحا "اعتقد كذلك ان البرزاني لن يلبي طلبه بعرضه مرة أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة".

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