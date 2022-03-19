اطفاء الموانئ تخمد حريقا اندلع باحدى الدور السكنية في البصرة

2022/03/19 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن فريق من اطفاء الموانئ، اليوم السبت، من اخماد حريق اندلع باحدى الدور السكنية في محافظة البصرة.وقال مدير عام الموانئ، المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “رجال إطفاء الموانئ على اتم الجاهزية لمكافحة ألسنة النيران كونهم يتميزون بتدريب عالي إضافة إلى وجود عجلات الاطفاء المزودة بأحدث التقنيات المهنية”.من […]

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