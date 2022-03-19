الشيخ حمودي يعلق على قرار فتح الاستيراد: “ضربة” حكومية ونحذر من تدمير القطاع الزراعي

2022/03/19 | 17:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، قرار الحكومة بفتح الاستيراد تحت ذريعة خفض الاسعار يعد “ضربة” حكومية قاصمة للمنتج الزراعي الوطني، سيلحق دمارا كبيرا بالقطاع الزراعي.وقال حمودي على هامش مشاركته اليوم في مؤتمر الأسبوع الزراعي، وتابعته الايام نيوز،”لقد بذلنا جهودا برلمانية كبيرة لتبني تشريعات تحمي المنتج الزراعي العراقي […]

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