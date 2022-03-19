الشروع بعملية امنية جنوبي صلاح الدين

2022/03/19 | 17:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية منعت استغلال تلك المناطق من قبل خلايا داعش.

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