أوباميانج: أحب أن ألعب ضد ريال مدريد والكلاسيكو أهم مباراة في العالم

2022/03/19 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة رغبة فريقه في تحقيق الانتصار بمباراة الكلاسيكو، على الغريم التقليدي ريال مدريد، مساء غد الأحد، في الجولة 29 من الليجا.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية قال اوباميانج “أحب أن ألعب ضد ريال مدريد، فالكلاسيكو أهم مباراة في العالم، ويتحدث عنها الجميع”.

وأضاف “نحن في لحظة جيدة، ويجب أن نستمر على هذا النحو، ونثق في أنفسنا”.

وعن ذكريات أول هدف له بقميص برشلونة ضد فالنسيا كشف “جوردي ألبا قدم لي مساعدة كبيرة، وتمكنت من التحكم في الكرة، وسددت بشكل جيد في الشباك”.

وأتم “بيدري؟ مفاجأة بالنسبة لنا أن نرى كيف يلعب، فهو لا يخسر الكرة، ويظهر سحره، والحركات الرائعة بالكرة بين قدميه تبدو سهلة”.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليجا” برصيد 66 نقطة، ويحتل برشلونة المركز الثالث بـ 51 نقطة، خلف إشبيلية الوصيف بـ 5 نقاط.

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